41. İran Uluslararası Kur'an-ı Kerim Yarışmaları başlıyor

İran İslam Cumhuriyeti'nin 41. Uluslararası Kur'an-ı Kerim Yarışmaları'nın final aşaması, 26-31 Ocak 2025 tarihleri arasında 27 ülkeden 57 Kur'an okuyucusu, tilavet uzmanı ve hafızın katılımıyla kadınlar ve erkekler olmak üzere iki kategoride düzenlenecek.

Bu yarışmalar, İran Vakıflar ve Hayır İşleri Kurumu'na bağlı Kur'an İşleri Merkezi tarafından, Mukaddes Meşhed şehrinde (İran'ın kuzeydoğusu), İmam Rıza (a.s) Türbesi'ne bağlı Kudüs Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecektir.

Yarışmaların erkekler ve kadınlar kategorisindeki performanslarını, İran, Mısır, Kuveyt, Irak, Afganistan, Endonezya, Lübnan ve Yemen'den gelen jüri üyeleri değerlendirecektir.