Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldi. Hakan Fidan daha sonra mevkidaşı ile birlikte bir basın toplantısı düzenledi.

Suriye'deki durumu değerlendiren Fidan, ''Suriye halkının yönetimini eline alması ve geçiş sürecine bizler komşu ülkeler nasıl yardımcı oluruz bu konuda iletişim halindeyiz. Ülkenin yeniden inşasında ihtiyacı olan konular konusunda ciddi adımlar atılması gerekiyor. Suriye'nin acil sorunlarına acil çözümler için beraber çalışıyoruz. Uluslararası yaptırımların kalkması önemli. Silahlı grupların ulusal ordu altında bir araya gelmesi önemli. Terörle mücadele önemli.'' dedi.

Hakan Fidan, ''Terörün Suriye'de yer bulmasına müsamaha göstermeyeceğiz.'' diye konuştu.

Fidan ayrıca, ''Yeni yönetimin PKK/YPG'ye yönelik adımlarını yakından izliyoruz.'' ifadesini kullandı.