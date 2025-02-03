Asya futbolunun en prestijli organizasyonlarından biri olan Asya Şampiyonlar Ligi’nde dikkat çeken bir karşılaşma oynanacak. Fenerbahçe’nin eski teknik direktörleri İsmail Kartal ve Jorge Jesus, yarın Persepolis-Al Hilal mücadelesinde rakip olacak.

İsmail Kartal Persepolis’in başında

İran futbolunun köklü kulüplerinden Persepolis’in başına geçen İsmail Kartal, takımıyla çıkacağı bu önemli karşılaşmada güçlü rakibi Al Hilal’i mağlup etmeyi hedefliyor. Persepolis, grupta şu ana kadar topladığı 6 puanla 6. sırada yer alıyor. Takım, son olarak Türk golcü Serdar Dursun’u da kadrosuna kattı.

Jorge Jesus yönetimindeki Al Hilal lider

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ise geçtiğimiz sezonu Jorge Jesus yönetiminde Pro Lig şampiyonu olarak tamamladı. Bu sezon da başarılı performansını sürdüren Al Hilal, Asya Şampiyonlar Ligi’nde 16 puanla lider konumda bulunuyor.

Persepolis-Al Hilal maçı ne zaman?

Persepolis ile Al Hilal arasındaki mücadele yarın saat 21.00’de başlayacak. Futbolseverler karşılaşmayı Spor Smart ve D-Smart GO üzerinden canlı olarak takip edebilecek.