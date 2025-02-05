İran'dan Trump’ın yeni yaptırım kararına tepki

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Irakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran’a maksimum baskı politikasını ‘’başarısız bir deney’’ olarak nitelendirdi.

Irakçi, "Maksimum baskı, başarısız bir deneyimdir. Onu tekrar denemek başka bir başarısızlığa dönüşecektir." dedi.

''Eğer asıl konu İran'ın nükleer silah peşinde olmamasıysa bu çözülebilir." diyen Irakçi, ''İran, NPT (Nükleer Silahsızlanma Antlaşması) üyesi ve tavırmız net. Ayrıca İslam Devimi Lideri'nin bu konuda bir fetvası var.’’ ifadesini kullandı.

"İran'a maksimum baskı" politikasını yeniden hayata geçirecek başkanlık kararnamesini imzalayan Donald Trump, bu kararından mutlu olmadığını ancak "İran'a karşı sert olmak" zorunda olduğunu belirtmişti.

Donald Trump, BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan Mayıs 2018'de tek taraflı çekildikten sonra Tahran'a yönelik yaptırımları geri getirerek "maksimum baskı" politikasına başvurmuştu.

ABD'nin eski İran Özel Temsilcisi Robert Malley, İran yaptırımlarına dair yaptığı açıklamada, "Trump'ın İran'a karşı maksimum baskı politikası feci bir şekilde hezimete uğradı ve ABD çıkarlarına zarar verdi." demişti.