Trump'ın imzaladığı İran karşıtı kararnamenin içeriği ne?

ABD Başkanı Donald Trump, ‘İran’a maksimum baskı’ politikasını yeniden hayata geçirecek başkanlık kararnamesini imzaladı.

Donald Trump, bu kararından mutlu olmadığını ancak "İran'a karşı sert olmak" zorunda olduğunu ileri sürdü.

Trump, “İran nükleer silaha sahip olamaz. İran, bu silaha ulaşmaya çok yakın. İran’ın diğer ülkelere petrol satmasını engelleme hakkına sahibiz.” iddialarında bulundu.

ABD Başkanı Trump'ın imzaladığı İran karşıtı kararnamenin tam metni şöyle:

''İran nükleer silah ve kıtalararası balistik füzelere sahip olmamalı.

İran'ın terör gruplari etkisiz hale getirilmelidir.

İran’ın füze programının yanı sıra diğer konvansiyonel ve konvansiyonel olmayan silahlarına karşı mücadele edilmelidir.

Başkanlık kararnamesi, Hazine Bakanlığı'na, İran hükümetine maksimum ekonomik baskı uygulanması, mevcut yaptırımları ihlal eden kişilere karşı yaptırım mekanizmaları uygulanması talimatı veriliyor.

Hazine Bakanı ayrıca, nakliye, sigorta ve limanlar da dahil olmak üzere tüm ilgili ticaret sektörlerine İran'a veya İran'ın vekil gruplarına yönelik yaptırımların ihlalinin riskleri konusunda bir tavsiye mektubu gönderecek.

Dışişleri Bakanı da mevcut yaptırımları yürürlüğe koymak ve İran'ın petrol ihracatını sıfıra indirmek için Hazine Bakanı ile birlikte çalışacaktır.

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi ise İran'a yönelik uluslararası yaptırımların ve kısıtlamaların yeniden yürürlüğe konulması sürecini (Sanpback: İran'a BM yaptırımlarını tekrar uygulama imkanı tanıyan mekanizma) hayata geçirmek için Washington'ın önemli müttefikleriyle birlikte çalışacak.

Vatanı İran'a karşı korumak: Biden yönetiminin, Amerikan vatandaşlarına ve şirketlerine yönelik İran tehditleri karşısındaki hoşgörü tavrı sona erdi.

Başsavculuk, İran’ın veya onun vekil gruplarının ABD'deki finansal, lojistik ve acente şirketlerini engellemek için mümkün olan tüm yasal işlemleri başlatacaktır.

Amerikan vatandaşlarını gözaltına alan, yaralayan veya öldüren İran destekli grupların liderleri ile üyelerinin tutuklanması veya ABD'ye iade edilmesı başsavculuk tarafından takip edilecek.

İran'ın nükleer programını masadan kaldırmak: Başkan Trump, İran'ın nükleer silah elde etmesine tahammül etmeyecektir. Ayrıca, İran’ın

Amerikan çıkarlarına karşı "terörizme" destekğinin devam etmesine müsamaha gösterilmeyecek.

Trump 2020 yılında yaptığı açıklamada, "ABD başkanı olduğum sürece İran'ın nükleer silaha sahip olmasına asla izin vermeyeceğim." demişti.

Bugünkü kararname, Başkan Trump’ın 2020'de İran'ın dünyadaki tehlikeli nüfuzuna karşı koyma taahhüdünü yineliyor.

Dünya ülkeleri 1979'dan bu yana İran'ın Ortadoğu ve ötesindeki yıkıcı ve istikrarsızlaştırıcı davranışlarına hoşgörüyle yaklaşıyor. İran her zaman terörizmin en büyük destekçisi olmuştur ve nükleer silah elde etme çabaları medeni dünyayı tehdit etmektedir. Bunun hayata geçirilmesine izin vermeyeceğiz.''