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5 Şub 2025 14:24

Fidan'dan Trump'ın Gazze planına sert tepki

Fidan'dan Trump'ın Gazze planına sert tepki

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Anadolu Ajansı’na açıklama yaptı. ABD Başkanı Trump’ın Gazze planını için “tehcir kabul edilemez” dedi.

Trump’ın Gazze’yi ABD kontrolüne alma ve Filistinlileri başka ülkelere yerleştirme planını sert bir dille eleştiren Fidan, şunları kaydetti:

''Trump'ın açıklamaları kabul edilemez! Filistin sorunu tam da bu nedenle ortaya çıktı. Filistinlilerin atalarına ait topraklarından sürülmeleriyle başladı. Trump'ın bu konuda belirli sözlerden kaçındığını görüyoruz. Tehcir meselesi kesinlikle bizim ve bölgemizin kabul edemeyeceği bir durum değil. Bunun düşünülmesi bile uygunsuz. Tartışmaya açılması bile yanlış.''

Hakan Fidan, ''Gazze'deki insanların haklarının yok sayıldığı her planın karşısındayız.'' diye konuştu.

News ID 1924097

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