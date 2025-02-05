Paşiniyan: İran ile ilişkileri derinleştirmek istiyoruz

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Atlantik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, hükümetinin benimsediği dengeli ve dengeleyici dış politika anlayışını anlattı. Bu yaklaşımın temel amacının, Ermenistan’ın bağımsızlık ve egemenlik seviyesini artırmak olduğunu belirtti. Bağımlılığı belirli birkaç aktörden ziyade daha geniş bir uluslararası çerçeveye yaymanın, ülkenin daha bağımsız hale gelmesini sağladığını ifade etti.



Bölgesel ilişkilerin Ermenistan’ın güvenliği ve istikrarı açısından kritik bir rol oynadığını vurgulayan Paşinyan, Türkiye ve Azerbaycan sınırlarının kapalı olduğunu hatırlattı. Gürcistan ve İran ile iyi ilişkiler içinde olduklarını ancak Türkiye ve Azerbaycan ile yeni bir dönemin kapısını aralamak istediklerini söyledi.

Azerbaycan ile barış sürecinde önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirten Paşinyan, iki ülke arasında bir barış anlaşması taslağı üzerinde çalışıldığını ve 17 maddeden 15’i üzerinde tam mutabakata varıldığını dile getirdi. Geriye kalan iki madde üzerinde de nihai bir uzlaşıya ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti. Bu sürecin hızla tamamlanmasının Ermenistan için büyük önem taşıdığını, uluslararası toplumun desteğinin ise barışın kalıcı hale gelmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Türkiye ile de aktif bir diplomatik süreç yürütüldüğünü aktaran Paşinyan, son yıllarda Türkiye Cumhurbaşkanı ile çeşitli temaslarda bulunduğunu ve iki ülkenin sınırlarını üçüncü ülke vatandaşları ve diplomatik pasaport sahipleri için açma konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Bu anlaşmanın en kısa sürede hayata geçirilmesini hedeflediklerini belirtti.

'İran ile ilişkileri derinleştirmek istiyoruz'

''İran ve Gürcistan ile ile ilişkileri daha da derinleştirmek istiyoruz.'' diyen Paşinyan, uluslararası konjonktürün bazı zorluklar yarattığını ancak bu koşullara rağmen bölgesel ilişkileri geliştirmeye devam ettiklerini söyledi.

Paşinyan, Azerbaycan ile barış anlaşmasının tamamlanması ve Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesi halinde, yalnızca bölgesel değil, küresel ölçekte de önemli değişimler yaşanacağına inandığını vurguladı.