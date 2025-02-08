Bekayi: ABD'nin UCM'ye yaptırımları küresel güvenliği tehdit ediyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin tek taraflı yaptırımlarını Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) gibi uluslararası kurumlara genişletmesinin sonuçları konusunda uyarıda bulundu.

Bekayi, X hesabından yaptığı paylaşımda "ABD'nin kendi iç hukukunu sınırlarının ötesine taşıma alışkanlığı, artık uluslararası kurumları hedef almaktadır." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin, İsrail’in ağır savaş suçlarını soruşturması nedeniyle yaptırıma uğramasını "eşi benzeri görülmemiş bir alçaklık" olarak nitelendiren Bekayi, bunun ABD'nin İsrail ile uzun süredir süregelen işbirliği ve suç ortaklığının bir örneği olduğunu vurguladı.

Bekayi, "İsrail’in Filistin’i sistematik bir şekilde yok etmeye yönelik işlediği her türlü suça göz yuman ABD, UCM’yi yaptırımlarla hedef alarak, İsrail’in tamamen cezasız kalmasını sağlamak ve daha fazla suç işlemesine zemin hazırlamak istemektedir." dedi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne yönelik yaptırımların, iktidarın açık bir şekilde kötüye kullanılması anlamına geldiğini belirten Bekayi, bunun uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiğini ve uluslararası toplumun bu tehdidin farkında olması ve uygun şekilde tepki vermesi gerektiğini vurguladı.