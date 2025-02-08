  1. Turizm
8 Şub 2025 12:13

Pezeşkiyan, Ortadoğu'nun en büyük turizm kompleksinin açılışını yaptı

Pezeşkiyan, Ortadoğu'nun en büyük turizm kompleksinin açılışını yaptı

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Kirman eyaletine gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında bugün Sircan kentinde Ortadoğu'nun en büyük turizm kompleksinin açılışını yaptı.

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, bugün sabah saatlerinde bir günlük ziyaret için Sircan ilçesine gitti.

Pezeşkiyan, Sircan'daki ziyaretinde Ortadoğu'nun en büyük turizm kompleksinin açılışını yaptı.

News ID 1924166

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