Trump ve Netayahu'ya; Gazze halkı sizin hayallerinizdeki Pinokyolar değil!

İranlı uzman Habib Ahmedzade kaleme aldığı bir yazıda ABD'nin Gazze planına pinokyo macerasına benzetti.

Ahmedzade'nin yazısı şu şekilde:

Birkaç gün önce, Netanyahu'nun başbakanlık koltuğunu koruyabilmek için tek umudunun Trump olduğunu düşünerek görüşmeye koştuğu sırada, Trump toplantıda şaşkınlık yaratan ifadelerde bulundu.

Trump, "Gazzeliler başka ülkelere gitmeli. Gazze Şeridi yeniden inşa edilmemeli. Gazze Şeridi'ni kontrol edeceğiz ve ekonomik kalkınmasını denetleyeceğiz"dedi.

O anda kameralar Netanyahu'nun gülümseyen yüzünü gösterdi, sanki Pinokyo hikayesindeki kurnaz tilki gibi bir kez daha kediyi kandırmayı başarmış ve hayaller şehrine kanmak üzere olan saf Pinokyo'yu soymak için bir kez daha Trump'ı yanına alarak Filistin halkına yönelik adaletsizliği ve açık hak ihlallerini sürdürüyordu.

Bu iki büyük hayalperestin tek sorunu, Gazze halkının, on beş aylık direnişten ve elli binden fazla insanın öldürülmesinden, en azından on iki bininin hâlâ kuşatma altında olmasından sonra, Pinokyo gibi Geppetto'ya ihtiyacı olmayacak kadar bu iki kurnaz kedi ve tilkiye kurban rolünü oynamayacak olgunluğa erişmiş olmasıdır.

Bugün dünyanın en aptal insanı, Filistinli çocuklara, kadınlara ve insanlara yönelik bu yumuşak ve sempatik görünen sözlerde en ufak bir samimiyet ve şefkat duygusu bulan kişidir. Zira Filistin halkına yönelik aynı yıkım ve öldürme politikası Batı Şeria'da da uygulanıyor ve yaygınlaşıyor.

İkisi de Gazze'de işledikleri suçlarla en azından üç kuşak uzlaşmaz savaşçılar yetiştirdiklerine, ailelerinin ölümlerini ve çocuklarında açılan psikolojik yaraları unutamadıklarına hâlâ inanmıyorlar. Tarih bunu zaten göstermiştir

Rüzgâr küçük bir yangını söndürür, büyük bir yangını ise körükler.

Netanyahu ve Trump beyleri, tarih size Gazze halkının, hatta dünyanın artık sizin ırkçı fantezilerinizdeki Pinokyo olmayacağını mutlaka kanıtlayacaktır!

Göreceksiniz.