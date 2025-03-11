İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, İranofobi’nin insan uygarlığına yapılan büyük bir haksızlık olduğunu belirterek, "İran kültürü ve medeniyeti, insanlık için kurtarıcıdır; çünkü İslam kültürünü özümseyebilmiştir ve bugün bu İran kültürü ile İslam kültürünü birbirinden ayıramayız. 'İran' kelimesi, İslam İran'ı anlamına gelir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Arif, Batı medeniyetinin korkunç suçlarına ve Gazze'deki savunmasız ve masum halkın katledilmesine dikkat çekerek, "Batı medeniyetinin sonucu, Gazze'deki facialardır. Ama İran medeniyetinin sonucu, dünyanın her yerine seyahat ettiğimizde, İranlı olmaktan duyduğumuz onur ve gururdur. Bugün İranofobiyi, medeniyetin savunucuları olanlar yaratmıştır" ifadelerinde bulundu.

Arif, "İranofobiyle mücadelede, Batı medeniyetini iyi tanıyan, öne çıkan ve uluslararası alanda tanınmış şahsiyetlerden yararlanmalıyız, çünkü bu kişilerin isimleri, İranofobi sorununu çözebilir ve İran medeniyeti ile kültürüne ve İranlılara yönelik düşman planlarıyla mücadelede etkili olabilir" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Orta Asya ülkeleriyle, bölgeyle ve bölgesel kuruluşlarla ilişkilerin kurulması ve geliştirilmesinin, İran İslam Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki birinci öncelik olduğunu belirtti.

Arif, "İran'ı tanıma diplomasisi, dünyada ahlak ve bilgi düzeyini yükseltmek ve barışı sağlamak anlamına gelir. İran kültürü ve medeniyeti her zaman barışla iç içe olmuştur ve İslam Devrimi'nin zaferinden sonra da hiçbir ülke ile çatışma veya kavga içinde olmadığımızı gösterdik. Ancak bir santimetre bile olsa topraklarımıza göz diken hiçbir kimseye müsamaha göstermeyiz” dedi.