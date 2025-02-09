İranlı komutandan Trump'ın İran iddiasına yanıt

Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Alirıza Tengsiri, ABD Başkanı Donald Trump'ın “Tahran'ın petrol ihracatını sıfıra indirme" politikasına tepki göstererek, "Onlar (yaptırımlarla) amaçlarına ulaşamaz. Biz 46 yıldır bunlara karşı direniyoruz. Bakın Gazze'de Filistin halkı 15 aydan fazla bir süre boyunca zalim, çocuk katili, kana susamış rejime karşı boş ellerle kendilerini savundular. Dolayısıyla yaptırımlarla kesinlikle daha büyük bir ülkeyi dize getiremezler. Bize ne kadar yaptırım uygulanırsa, başarımız o kadar büyük olur.'' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, 4 Şubat'ta ‘İran’a maksimum baskı’ politikasını yeniden hayata geçirecek başkanlık kararnamesini imzaladı.

Donald Trump, bu kararından mutlu olmadığını ancak "İran'a karşı sert olmak" zorunda olduğunu ileri sürdü.

Trump, “İran nükleer silaha sahip olamaz. İran, bu silaha ulaşmaya çok yakın. İran’ın diğer ülkelere petrol satmasını engelleme hakkına sahibiz.” iddialarında bulundu.

Donald Trump, BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan Mayıs 2018'de tek taraflı çekildikten sonra Tahran'a yönelik yaptırımları geri getirerek "maksimum baskı" politikasına başvurmuştu.

Bu kapsamda ABD Hazine Bakanlığı, İran'a yönelik ilk yaptırım paketini 7 Ağustos 2018'de, ikinci aşama yaptırım paketini ise 5 Kasım 2018'de devreye sokmuştu.

ABD'nin eski dışişleri bakanı Mike Pompeo o dönemde Washington yönetiminin, İran’ın petrol ihracatını mümkün olan en kısa sürede sıfıra indireceğini söylemişti.