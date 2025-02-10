Abbas Irakçi'den ''Gazze'' diplomasisi

İran Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Malezya Dışişleri Bakanı Muhammed Hasan ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

Irakçi, ABD yönetiminin Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme planını kınayarak, ''Filistinlilerin zorla yerlerinden edilmesi önerisi, uluslararası hukuk ve BM Antlaşmasını ihlal etmekte ve aslında İsrail rejiminin soykırım savaşı ve Filistin'i yok etme planını tamamlamaktadır.'' dedi.

Arap ve İslam ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla yaptığı yoğun istişarelere de değinen Irakçi, "İslam ülkelerinin Gazze halkını yerinden etme planını sert bir şekilde kınaması, bölge ülkelerinin Filistin'de insan haklarının ihlalleri ve soykırımın başka bir şekilde devam etmesi konusundaki endişelerini yansıtmaktadır." ifadesini kullandı.

İranlı yetkiili, Binyamin Netanyahu'nun Filistin devletinin Suudi Arabistan topraklarında kurulmasına ilişkin açıklamasını kınayarak, uluslararası toplumun işgalci rejimin ihlal ve yasadışı eylemlerinin normalleşmesine engel olması gerektiğini vurguladı.

İran ve Malezya dışişleri bakanları telefonda görüştü

Abbas Irakçi, Malezya Dışişleri Bakanı Muhammed Hasan ile ikili ve bölgesel konularla ilgili telefon görüşmesi yaptı.

ABD yönetiminin Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme planını kınayan Irakçi, İslam ülkelerinin bu planı engellemek için koordineli ve ortak bir tutum benimsemesi gerektiğini vurguladı.

Abbas Irakçi, "İslam İşbirliği Teşkilatı, Filistin halkının meşru haklarını savunmak için üye ülkelerin dışişleri bakanlarının da katılımıyla olağanüstü bir toplantı düzenleyerek en kısa sürede etkili karar almalıdır." ifadelerini kullandı.

Malezya Dışişleri Bakanı da Gazze halkının zorla yerinden edilmesi planını tamamen kabul edilemez olarak nitelendirdi.