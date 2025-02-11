Yemen Ensarullah Hareketi lideri Seyyid Abdülmelik Bedreddin el-Husi, ABD Deniz Piyadelerinin Sana'dan kaçışının 11. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı konuşmada, bunun Yemen halkı için büyük bir başarı ve zafer olduğunu belirtti.

El-Husi, Yemenlilerin Lübnan halkının yanında durduğunu vurgulayarak, "İşgalci rejim çatışmayı tırmandırmaya karar verirse biz Lübnan halkının yanında yer alırız." dedi.

Gazze ateşkesi konusunda El-Husi, ''Gazze'ye yeniden saldırı olursa işgal altındaki topraklara yönelik direniş eylemlerimizi yeniden başlatırız.'' ifadesini kullandı.

Yemenli lider, ABD ile İsrail rejiminin normallerşme projelerine işaret ederek, ''Bu projeye uymaya çalışanlar insanlık ve dini onuru ile kimliğini kaybeder. Bölgedeki bazı milletler ABD’nin İsrail'den farklı olduğunu sanıyor. Ancak saldırganlık ve işgal konusunda ABD ve İsrail aynı madalyonun iki yüzüdür.

ABD’ye karşı aptalca ve gerçekçi olmayan tutumlara dayanan tüm politikalar eninde sonunda Washington'a fayda sağlayacaktır; Çünkü birincisi, bu tür aptalca tutumlara sahip bazı rejimler ve güçler Amerika tarafından sömürülecek ve ikincisi, bunlar Amerika ile uyum ve işbirliğine doğru sürüklenecektir.'' değerlendirmesinde bulundu.

Ensarullah lideri, "Arap ülkelerinin bazı liderleri Amerika ile işbirliği yaptı, ancak Amerika’nın çıkarlarını ön planda tutuğu için onları (zor durumda) yalnız bırakacaktır. ABD, çıkarları gerektirdiğinde müttefiklerini kolaylıkla terk edebiliyor, bunun çok sayıda örneği var.’’ diye konuştu.

