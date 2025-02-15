İranlı öğretmenlerden Pezeşkiyan’a ABD ile müzakere edilmemesi için mektup

İran’da 2 bin öğretmen Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan’a yazdığı mektupta ABD ile müzakere yapılmaması gerektiğini vurguladı.

İranlı öğretmenlerin kaleme aldığı mektupta şu ifadelere yer verildi:

“İslam Devrimi Lideri’nin, dünyadaki özgür insanlara karşı cinayet etme konusunda uzun bir geçmişe sahip olan ABD yönetimiyle müzakere edilmemesi yönündeki hikmetli vurguları doğrultusunda, her zaman emperyalizme karşı duruş sergileyen bir kişi olarak sizden zulme karşı olan tutumunuzu sürdürmenizi talep ediyoruz.

Nükleer Anlaşma'daki acı deneyim ve ABD'nin açıkça taahhütlerini ihlal etmesi, böyle bir hükümetle müzakerenin sadece faydasız değil, aynı zamanda akılcı ve onurlu olmayan bir yaklaşım olduğunu açıkça gösterdi.

Biz, İranlı öğretmenler olarak, liderimizin rehberliğine ve büyük İran milletinin içsel yeteneklerine olan inancımızla sizden öngörüyle ülkenin kalkınması ve kalkınması yolunda adımlar atmanızı talep ediyoruz. Çünkü yerli kapasitelere yatırım yapmak ve ülkenin bilimsel, ekonomik ve kültürel temellerini güçlendirmek, sevgili İran'ın çocuklarına parlak ve gururlu bir gelecek getirebilir.”