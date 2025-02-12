Sepahan 3-2 skorla Persepolis'i yendi

İsmail Kartal öğrencileri bugün İsfahan’daki Nakş-i Cihan Stadyomu’nda Sepahan takımı ile karşı karşıya geldi.
Maçın ilk yarısı 1-1 beraberlikle sona erdi. İlk yrının gollerini Sepahan’dan Muhammad Mehdi Mohebi ve Persepolis’ten Ali Alipur attı.
karşılaşmanın ikinci yarısında 2'nci golü Perspolis’ten Ferşad Ahmedzade atarken Sepahan'dan ise Muhammed Daneşger attı.
Böylelikle Persepolis ve Sepahan 2-2 skorla beraber kaldı.
90 dakika tamamlandıktan sonra maçın sonuna uzatma süresi eklendi.
Bu arada Milad Zakipur, Sepahan'ın 3'üncü golünü atarak, takımına galibiyet getirdi.
yorumunuz