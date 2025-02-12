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12 Şub 2025 23:55

Eski AB Yüksek Temsilcisi Borrell: AB, Trump'a teslim olamaz

Eski AB Yüksek Temsilcisi Borrell: AB, Trump'a teslim olamaz

Eski Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni bir ticaret savaşı başlatma tehdidine AB'nin boyun eğmemesi gerektiğini söyledi.

Borrell, İspanya'daki Katolik üniversitesi Pontificia Comillas tarafından kendisine fahri doktora unvanı verilmesi nedeniyle düzenlenen tören öncesi basın mensuplarının gündemle ilgili sorularını yanıtladı.

"AB, Trump'a teslim olamaz" diyen Borrell, AB'nin ABD tarafından getirilecek olası ek gümrük vergilerine "direnebilecek durumda olduğunu ve bunun için elinde imkanlar bulunduğunu" ifade etti.

Borrell'den Trump'ın skandal Gazze planına tepki

Trump'ın "Gazze'yi kontrol altına alma planına" ilişkin sorulara da cevap veren Borrell, "Bu topraklar için çözüm Filistinlileri sürmek, emlak pazarlamacılığı yapmak değildir. Yapılması gereken barış ve istikrar dolu bir gelecek kazandırmaktır." dedi.

News ID 1924335

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