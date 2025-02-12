Eski AB Yüksek Temsilcisi Borrell: AB, Trump'a teslim olamaz

Borrell, İspanya'daki Katolik üniversitesi Pontificia Comillas tarafından kendisine fahri doktora unvanı verilmesi nedeniyle düzenlenen tören öncesi basın mensuplarının gündemle ilgili sorularını yanıtladı.

"AB, Trump'a teslim olamaz" diyen Borrell, AB'nin ABD tarafından getirilecek olası ek gümrük vergilerine "direnebilecek durumda olduğunu ve bunun için elinde imkanlar bulunduğunu" ifade etti.

Borrell'den Trump'ın skandal Gazze planına tepki

Trump'ın "Gazze'yi kontrol altına alma planına" ilişkin sorulara da cevap veren Borrell, "Bu topraklar için çözüm Filistinlileri sürmek, emlak pazarlamacılığı yapmak değildir. Yapılması gereken barış ve istikrar dolu bir gelecek kazandırmaktır." dedi.