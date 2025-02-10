İran Savunma Bakanı'ndan ''ABD ile müzakere'' yorumu

11 Şubat İslam Devrimi Zaferi’nin 46. Yıldönümü münasebetiyle düzenlenen etkinliğe katılan İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Aziz Nasirzade, ABD Başkanı Donald Trump'ın müzakere teklifini değerlendirdi.

ISNA haber ajansına konuşan Tuğgeneral Nasirzade, Washington yönetiminin daha önceki anlaşmaları hiçbir zaman yerine getirmemesi nedeniyle Donald Trump liderliğindeki yeni ABD hükümetiyle müzakerenin imkansız olduğunu belirtti

İran Savunma Bakanı, "Amerikalılar saçmalıyor. Tehdit ve yaptırımlar altında müzakere etmeyiz.'' diye konuştu.