İran Dışişleri Bakanı Umman'a gitti

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Arakçi, Hint Okyanusuna Kıyıdaş Ülkeler Birliği (IORA) Dışişleri Bakanlarının Toplantısı’na katılmak üzere Umman'ın başkenti Maskat'a gitti.

Bakan Irakçi’nin bu toplantıda konuşma yapması bekleniyor. Irakçi toplantı sırasında mevkidaişları ve IORA’ya üye ülkelerin yetkilileri ile ikili görüşmelerde bulunacak.

IORA, Hint Okyanusuna kıyısı bulunan 21 ülkeyi (Avustralya, Hindistan, Endonezya, İran, Bangladeş, Somali, Kenya, Malezya, Madagaskar, Mozambik, Güney Afrika, Tanzanya, Tayland, BAE, Yemen, Singapur, Umman, Sri Lanka, Komorlar, Seyşeller, Mauritius) bir araya getiren tek platform olma özelliğine sahiptir.