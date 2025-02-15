  1. Siyaset
15 Şub 2025 21:44

İran Dışişleri Bakanı Umman'a gitti

İran Dışişleri Bakanı Umman'a gitti

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Arakçi Umman'ın başkenti Maskat'a gitti.

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Arakçi, Hint Okyanusuna Kıyıdaş Ülkeler Birliği (IORA) Dışişleri Bakanlarının Toplantısı’na katılmak üzere Umman'ın başkenti Maskat'a gitti.

Bakan Irakçi’nin bu toplantıda konuşma yapması bekleniyor. Irakçi toplantı sırasında mevkidaişları ve IORA’ya üye ülkelerin yetkilileri ile ikili görüşmelerde bulunacak.

IORA, Hint Okyanusuna kıyısı bulunan 21 ülkeyi (Avustralya, Hindistan, Endonezya, İran, Bangladeş, Somali, Kenya, Malezya, Madagaskar, Mozambik, Güney Afrika, Tanzanya, Tayland, BAE, Yemen, Singapur, Umman, Sri Lanka, Komorlar, Seyşeller, Mauritius) bir araya getiren tek platform olma özelliğine sahiptir.

News ID 1924411

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler