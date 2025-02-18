Hamas ile İsrail arasındaki 7. esir takasının detayları

Siyonist basını, Hamas ile yürütülen esir takası görüşmelerinin yedinci turuna ilişkin yeni detaylar paylaştı.

İddiaya göre, İsrail rejimi Gazze’de tutulan tüm kadın ve çocuk esirleri serbest bırakmaya hazırlanırken, karşılığında Hamas’tan Siyonist esirlerin cenazelerini ve bazı sağ esirleri teslim almayı planlıyor.

Siyonist rejimin Maariv gazetesine göre, yoğun müzakereler devam ederken, bu rejim perşembe günü dört Siyonist esirin cenazesini, cumartesi günü ise altı sağ esiri teslim almayı hedefliyor. Siyonist rejimin Kamu Yayın Kuruluşu (KAN) ise cumartesi günü üç Siyonist esirin serbest bırakılacağını ve beş esirin cenazesinin teslim alınacağını öne sürdü.

Siyonist rejimin Kanal 12 televizyonu, Tel Aviv’in Gazze’de tuttuğu tüm kadın ve çocukları, esir takası kapsamında serbest bırakacağını duyurdu. Öte yandan, Siyonist Walla haber sitesi, esir takasının 33. gününde Hamas’tan teslim alınacak dört cenazenin gizli bir anlaşmanın parçası olduğunu ve Arap medyasında bu konunun açıklanmadığını aktardı.

Şimdiye kadar İsrail ile Hamas arasında altı esir takası gerçekleşirken, taraflar yeni aşama için müzakerelerini sürdürüyor.