Londra’da Filistin yanlısı aktivistler BBC binasına saldırdı

İngiltere’nin başkenti Londra’da, Filistin yanlısı aktivistler BBC’nin Gazze’ye dair haberlerinde Siyonist rejim yanlısı bir yaklaşım sergilediğini öne sürerek protesto düzenledi. Aktivistler, “Palestine Action” adlı grup çatısı altında BBC’nin Portland Place’teki genel merkez binasına kırmızı boya sıkarak camlarını kırdılar.

Protestocular, BBC’yi, Filistin halkına yönelik haberlerde İsrail’in savaş suçlarını örtbas etmekle suçladı. Aktivistler, yaptıkları açıklamada, BBC’nin Gazze’deki olayları çarpıtarak, İsrail’in savaş suçlarını hafife aldığını ifade etti.

Bir grup sözcüsü, BBC’nin tutumunu “gazetecilik hatasından çok daha fazlası” olarak nitelendirerek, yayın kuruluşunun Gazze’deki soykırıma dair sorumluluğunu kabul etmediğini belirtti. Aktivistler, BBC’nin bu tutumunun İsrail’in savaş suçlarını desteklediğini iddia etti.

Londra Metropolitan Polisi, olayla ilgili olarak soruşturma başlattığını açıkladı ve binaya zarar verildiği bilgisini paylaştı. BBC ise konu hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.