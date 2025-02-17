Rus şirketleri petrol sahalarını geliştirmek için İran'la işbirliği yapıyor

İran Petrol Bakanı Muhsin Pakenjad, Kanada'ya yönelik ithalat tarifelerinin artırılmasına ilişkin görüşmelerin ardından bazı uzmanlar, İran'ın bu tartışmalarla birlikte ortaya çıkan fırsatları özellikle petrol alanında kullanabileceğini belirterek, "Biz Uluslararası arenada var olmak için hiçbir fırsatı kaçırmıyoruz" dedi.

Paknejad "OPEC Genel Sekreteri geçtiğimiz günlerde İran'a gelerek benimle karşılıklı yardımlaşma konusunda detaylı bir toplantı yaptı. İran OPEC üyelerine yardım ettiği gibi, diğer üyeler de bu alanda İran yardım edebilir. Enerji diplomasisi yoluyla çıkarlarımızı ilerletmek için her fırsatı kullanıyoruz" ifadesini kullandı.

İran Petrol Bakanı sözlerinin devamında "İran ve Rusya'nın ortak petrol piyasalarındaki iş birliğine ilişkin ise şöyle konuştu: "Bu alanda petrol sahalarının geliştirilmesi, Rus şirketleriyle ticaret şeklinde çalışmalarımız var, izin verin ayrıntılara girmeyelim" açıklamasını yaptı.