Lübnan Şehit Nasrullah'ın cenaze töreni için hazır

Cenaze töreni için kurulan meyda komitesi başkanı Nasır Ahzar, bugün düzenlediği basın toplantısında Seyyid Hasan Nasrallah ve Haşim Safiyüddin'in cenaze töreni hakkında yeni bilgiler verdi.

Ahzar, ''Bu tören Pazar günü (23 Şubat) Lübnan saatiyle 09.00'da başlayacak ve 17.30'a kadar devam edecek. Cenaze töreni en az dört dilde canlı olarak yayınlanacak.'' dedi.

Törene katılım çağrısı yapan Nasır Ahzar, ''Lübnan halkı başta olmak üzere Arap ve İslam ülkeleri halkları ile dünyanın tüm özgürlük sever halklarını, şehit liderlerin cenaze törenlerine katılmaya davet ediyorum.'' diye konuştu.