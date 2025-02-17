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17 Şub 2025 16:32

Lübnan Şehit Nasrullah'ın cenaze töreni için hazır

Lübnan Şehit Nasrullah'ın cenaze töreni için hazır

Hizbullah'ın Şehit Genel Sekreteri ve Siyasi Konseyi Başkanı'nın cenaze töreniyle ilgili medya komitesi tarafından yapılan açıklamada, bu törenin 23 Şubat Pazar günü saat 09.00'da başlayacağı belirtildi.

Cenaze töreni için kurulan meyda komitesi başkanı Nasır Ahzar, bugün düzenlediği basın toplantısında Seyyid Hasan Nasrallah ve Haşim Safiyüddin'in cenaze töreni hakkında yeni bilgiler verdi.

Ahzar, ''Bu tören Pazar günü (23 Şubat) Lübnan saatiyle 09.00'da başlayacak ve 17.30'a kadar devam edecek. Cenaze töreni en az dört dilde canlı olarak yayınlanacak.'' dedi.

Törene katılım çağrısı yapan Nasır Ahzar, ''Lübnan halkı başta olmak üzere Arap ve İslam ülkeleri halkları ile dünyanın tüm özgürlük sever halklarını, şehit liderlerin cenaze törenlerine katılmaya davet ediyorum.'' diye konuştu.

News ID 1924476

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