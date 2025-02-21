UEFA ülke puanı güncellendi, Türkiye kaçıncı sırada?

UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele eden Fenerbahçe ve Galatasaray, play-off turunda sahaya çıktı.
Galatasaray, ilk maçta 4-1 mağlup olduğu AZ Alkmaar’ı rövanşta 2-2’lik skorla geçemedi ve Avrupa’ya veda etti.
Fenerbahçe, deplasmanda Belçika temsilcisi Anderlecht ile 2-2 berabere kalarak bir üst tura yükseldi.
UEFA ülke puanı güncellendi
Temsilcilerin maçlarının ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi.
*Galatasaray ve Fenerbahçe’nin aldığı beraberlikler ülke puanına 0.200’er puan kazandırdı.
*Fenerbahçe'nin tur atlamasıyla Türkiye hanesine 0.200 ek bonus puan daha yazıldı.
*Toplamda Türkiye, ülke puanına 0.600 puan katkıda bulunmuş oldu.
Çekya puan farkını korudu
Türkiye'nin ülke puanı sıralamasındaki en büyük rakibi Çekya, temsilcisi Viktoria Plzen’in başarısıyla avantajını sürdürdü.
*Plzen, ilk maçı 2-1 kaybetmesine rağmen rövanşta 3-0 kazanarak tur atladı.
*Bu galibiyetle Çekya hanesine 0.600 puan ekledi.
*Türkiye, Çekya ile arasındaki farkı kapatma fırsatını kaçırdı.
Güncel UEFA ülke puanı sıralaması
*1. İngiltere – 105.625 puan
*2. İtalya – 93.045 puan
*3. İspanya – 88.599 puan
*4. Almanya – 83.269 puan
*5. Fransa – 69.453 puan
*6. Hollanda – 65.817 puan
*7. Portekiz – 61.667 puan
*8. Belçika – 56.050 puan
*9. Çekya – 43.700 puan
*10. Türkiye – 43.300 puan
*11. Yunanistan – 37.938 puan
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