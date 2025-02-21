  1. Spor
21 Şub 2025 09:58

UEFA ülke puanı güncellendi, Türkiye kaçıncı sırada?

UEFA ülke puanı güncellendi, Türkiye kaçıncı sırada?

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa maçları sonrası UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi.

UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele eden Fenerbahçe ve Galatasaray, play-off turunda sahaya çıktı.

Galatasaray, ilk maçta 4-1 mağlup olduğu AZ Alkmaar’ı rövanşta 2-2’lik skorla geçemedi ve Avrupa’ya veda etti.

Fenerbahçe, deplasmanda Belçika temsilcisi Anderlecht ile 2-2 berabere kalarak bir üst tura yükseldi.

UEFA ülke puanı güncellendi

Temsilcilerin maçlarının ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi.

*Galatasaray ve Fenerbahçe’nin aldığı beraberlikler ülke puanına 0.200’er puan kazandırdı.

*Fenerbahçe'nin tur atlamasıyla Türkiye hanesine 0.200 ek bonus puan daha yazıldı.

*Toplamda Türkiye, ülke puanına 0.600 puan katkıda bulunmuş oldu.

Çekya puan farkını korudu

Türkiye'nin ülke puanı sıralamasındaki en büyük rakibi Çekya, temsilcisi Viktoria Plzen’in başarısıyla avantajını sürdürdü.

*Plzen, ilk maçı 2-1 kaybetmesine rağmen rövanşta 3-0 kazanarak tur atladı.

*Bu galibiyetle Çekya hanesine 0.600 puan ekledi.

*Türkiye, Çekya ile arasındaki farkı kapatma fırsatını kaçırdı.

Güncel UEFA ülke puanı sıralaması

*1. İngiltere – 105.625 puan

*2. İtalya – 93.045 puan

*3. İspanya – 88.599 puan

*4. Almanya – 83.269 puan

*5. Fransa – 69.453 puan

*6. Hollanda – 65.817 puan

*7. Portekiz – 61.667 puan

*8. Belçika – 56.050 puan

*9. Çekya – 43.700 puan

*10. Türkiye – 43.300 puan

*11. Yunanistan – 37.938 puan

News ID 1924589

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