UEFA ülke puanı güncellendi, Türkiye kaçıncı sırada?

UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele eden Fenerbahçe ve Galatasaray, play-off turunda sahaya çıktı.

Galatasaray, ilk maçta 4-1 mağlup olduğu AZ Alkmaar’ı rövanşta 2-2’lik skorla geçemedi ve Avrupa’ya veda etti.

Fenerbahçe, deplasmanda Belçika temsilcisi Anderlecht ile 2-2 berabere kalarak bir üst tura yükseldi.

UEFA ülke puanı güncellendi

Temsilcilerin maçlarının ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi.

*Galatasaray ve Fenerbahçe’nin aldığı beraberlikler ülke puanına 0.200’er puan kazandırdı.

*Fenerbahçe'nin tur atlamasıyla Türkiye hanesine 0.200 ek bonus puan daha yazıldı.

*Toplamda Türkiye, ülke puanına 0.600 puan katkıda bulunmuş oldu.

Çekya puan farkını korudu

Türkiye'nin ülke puanı sıralamasındaki en büyük rakibi Çekya, temsilcisi Viktoria Plzen’in başarısıyla avantajını sürdürdü.

*Plzen, ilk maçı 2-1 kaybetmesine rağmen rövanşta 3-0 kazanarak tur atladı.

*Bu galibiyetle Çekya hanesine 0.600 puan ekledi.

*Türkiye, Çekya ile arasındaki farkı kapatma fırsatını kaçırdı.

Güncel UEFA ülke puanı sıralaması

*1. İngiltere – 105.625 puan

*2. İtalya – 93.045 puan

*3. İspanya – 88.599 puan

*4. Almanya – 83.269 puan

*5. Fransa – 69.453 puan

*6. Hollanda – 65.817 puan

*7. Portekiz – 61.667 puan

*8. Belçika – 56.050 puan

*9. Çekya – 43.700 puan

*10. Türkiye – 43.300 puan

*11. Yunanistan – 37.938 puan