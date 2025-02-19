Anderlecht-Fenerbahçe maçı yarın yapılacak; İşte detaylar...

Anderlecht-Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçı 20 Şubat Perşembe TSİ ile 23:00'te başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak ekrana gelecek.

Muhtemel 11'ler

Anderlecht: Coosemans, Hey, Augustinsson, Adryelson, Sardella, Leoni, Stroeykens, Dendoncker, Degreef, Vasquez, Huerta

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Amrabat, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Fred, Kostic, Osayi Samuel, Szymanski, Dzeko, Tadic, En-Nesyri

Fenrbahçe'de 7 eksik

Fenerbahçe, Anderlecht deplasmanında sakatlıkları süren Çağlar Söyüncü, Livakovic, Djiku, İsmail Yüksek, Becao, Oosterwolde, Diego Carlos'tan yararlanamayacak.