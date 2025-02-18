Rusya: Riyad'daki görüşmeler olumlu geçti

Rusya ve ABD'li üst düzey yetkililerinin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bu sabah başladıkları görüşmeler, 4.5 saatlik maratonun ardından sona erdi.

Rus heyetinde yer alan Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) CEO’su Kirill Dmitriev, görüşmelerin ''olumlu'' geçtiğini belirterek, ''Rus ve ABD heyetleri, bu iki büyük ülkenin birbirleriyle nasıl iletişim kurabileceği konusunu ele aldı.'' dedi.

Sputnik'in haberine göre, Rus heyetinde yer alan Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov da, görüşmelerin iyi geçtiğini söyledi.

Uşakov, taraflar arasında tüm konularda ciddi bir istişare yapıldığının altını çizdi.

Rusya ve ABD'nin ikili ilişkileri ilerletme konusunda anlaşmaya vardığını söyleyen Uşakov, iki ülkenin birbirine saygı göstermeyi kararlaştırdığını da vurguladı.

Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmenin haftaya gerçekleşmesinin pek mümkün gözükmediğini, henüz kesin tarihler hakkında konuşmanın zor olduğunu aktardı.

'Ukrayna krizi için farklı müzakere ekipleri kurulacak'

Devlet Başkan Yardımcısı, Ukrayna'yla ilgili temasların zamanı geldiğinde Rusya ve ABD'nin farklı müzakere ekipleri tarafından başlatılacağını kaydetti.

Tarafların Ukrayna meselesiyle ilgili ilkesel yaklaşımlarını ortaya koyduklarını anlatan Uşakov, "Bu konuya yönelik müzakere ekiplerinin zamanı geldiğinde temas kurmasına dair mutabakat sağladık" dedi.

Uşakov, Rusya'nın Ukrayna müzakere heyetinde kimlerin yer alacağının henüz belli olmadığını, bunun Devlet Başkanı Putin tarafından belirleneceğini ifade etti.