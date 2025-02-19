İran ve Bahreyn Parlamentoları APA çerçevesinde görüştü

İran Parlamenter Heyeti, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen Asya Parlamento Birliği (APA) Genel Kurulu’nun yürütme kurulu toplantısı sırasında Bahreyn Parlamenter Heyeti ile bir araya geldi.

Her iki taraf, APA’daki işbirliklerini memnuniyetle değerlendirdi ve yürütme kurulunun gündemindeki konuları ele alarak, bu uluslararası kuruluşun etkili işleyişini geliştirme adına görüşlerini paylaştı. Görüşme, ülkeler arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik önemli bir adım olarak kaydedildi.