İran Meclis Başkanı Galibaf Azerbaycan yolcusu

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Azerbaycan Milli Meclisinin ev sahipliğinde düzenlenecek Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 15. Genel Kuruluna katılmak üzere Bakü'ye gidecek.
Genel Kurulda, komite toplantıları yapılacak, bazı taslak kararlar ele alınacak.
Galibaf, APA Genel Kuruluna hitap edecek.
İran Meclisi Başkanı'nın 17-20 Şubat 2025 tarihlerinde düzenlenecek APA Genel Kurulu marjında ikili görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülmektedir.
Söz konusu toplantıya APA üyesi ülkeler Meclis Başkanı, Meclis Başkanvekili ve Milletvekili düzeyinde katılım sağlayacaktır.
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