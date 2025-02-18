Şehit Nasrullah'ın cenaze törenine İran'dan kimler katılacak?

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, Tahran'da düzenlenen 8. Fars Körfezi İlişkileri Konferansı sırasında basnın mensuplarının sorularını yanıtladı.

'Şehit Nasrullah'ın cenaze töreni'yle ilgili olarak Irakçi, bu törene İran'dan kalabalık bir heyetin katılacağını belirterek, bu heyette İran hükümeti ve meclisi ile çeşitli kurum ve gruplardan üst düzey yetkililerin yer alacağını söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de dün düzenlediği basın toplantısında, İranlı yetkililerin Şehit Seyyid Hasan Nasrullah'ın cenaze törenine katılıp katılmayacağı sorusuna, "Şehit Hasan Nasrallah'ın cenaze törenine üst düzeyde katılım sağlayacağız." cevabını vermişti.

Şehit Nasrullah'ın cenaze töreni 23 Şubat'ta yapılacak

Hizbullah’ın Eski Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah’ın cenaze töreninin 23 Şubat Pazar günü yapılması planlanıyor.

Hasan Nasrullah, 27 Eylül'de Dahiye bölgesinde işgalci İsrail ordusunun düzenlediği terör saldırısı sonucunda şehit düşmüştü.

Şehit Nasrullah'ın kuzeni ve halefi olarak bilinen Haşim Safiyyuddin ise 3 Ekim'deki İsrail saldırısıyla şehit olmuştu.