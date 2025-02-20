İranlı yetkiliden Galibaf’ın Bakü ziyaretine dair değerlendirme

İran Dışişleri Bakanlığı Hukuki İşler ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Kazım Garibabadi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'ın Bakü ziyaretini değerlendirdi.

Garibabadi şu ifadeleri kullandı:

"Azerbaycan Cumhuriyeti’nde, Meclis Başkanı Sayın Dr. Muhammed Bakır Galibaf’ın katılımıyla düzenlenen Asya Parlamentoları Meclisi’nin on beşinci toplantısı başarıyla sona erdi.

Toplantıda, İran’ın 2027 ve 2028 yılları için bu meclisin başkanlığını üstlenmesi kararlaştırıldı. Ayrıca, Daimi Siyasi Komite ve Daimi Ekonomik ve Sürdürülebilir Kalkınma Komitesi toplantılarının sırasıyla 2025 ve 2026 yıllarında İran’da düzenlenmesi konusunda mutabakata varıldı.

İslami Şura Meclisi Başkanı, bu zirvede yaptığı konuşmanın yanı sıra, parlamenter diplomasi çerçevesinde Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı, Umman Meclis Başkanı, Pakistan Senato Başkanı ve Birleşik Arap Emirlikleri Federal Ulusal Konsey Başkan Yardımcısı ile de bir araya gelerek görüşmeler gerçekleştirdi.

Bu ziyaretin önemli bölümlerinden biri de Dr. Galibaf’ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmeydi. Taraflar, iki ülkenin tüm alanlarda ikili ilişkileri geliştirme ve güçlendirme konusundaki kararlılığını vurguladı. Meclis Başkanı, komşu ülkelerle, özellikle de Azerbaycan ile ilişkilerin geliştirilmesini, İran'ın ve 14. hükümetin kesin politikası olarak değerlendirdi."