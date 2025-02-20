Galibaf: İran, Karabağ Savaşı’nda Azerbaycan’ı destekledi

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile bir araya geldi.

Görüşmede Galibaf “İran’ın kesin politikası, tüm komşu ülkelerle kapsamlı ilişkiler geliştirmektir” diyerek, iki ülke arasında gerçek ve derin bir dostluk olduğunu ve bu dostluğun pekiştirilmesi gerektiğini belirtti.

Galibaf, “Zor günlerde, Karabağ savaşı gibi, İran halkı ve Devrim Lideri Azerbaycan’ın topraklarının özgürleşmesi için her zaman destek verdiler. Bugün de bu ilişkiler güçlenmeli ve gelişmeye devam etmelidir,” dedi.

İran’ın Azerbaycan ile üçlü işbirliğinin ekonomik ve enerji taşımacılığı konularında önemli etkiler yarattığını belirten Galibaf, Kuzey-Güney ve Avrupa-Doğu yönlü transit yollarının işbirliğini geliştirebileceğini ve bunun her üç ülke için de büyük bir fırsat sunduğunu söyledi.

Galibaf, “İki ülke arasındaki demir yolu, kara yolu taşımacılığı ve enerji transit projelerinde hızlanmalıyız. Şu an projeler daha aktif hale gelmiş durumda ve bu projelerle vatandaşlar arasındaki geçişi kolaylaştırmalıyız” diye konuştu.

Meclis Başkanı “Bölgedeki herhangi bir dış müdahaleye karşıyız. Bölgesel sorunlar, bölgedeki ülkeler tarafından çözülmelidir. Bu sorunları 3+3 toplantılarıyla çözebiliriz ve bu durum bölgenin barış ve istikrarına katkı sağlayabilir,” açıklamasını yaptı.

Gafarova ise, “Bölgedeki yeni şartlar ışığında, bölgesel ve çok taraflı ilişkiler çok önemlidir. Azerbaycan, bölgesel sorunların bölge ülkeleri tarafından çözülmesini savunuyor ve 3+3 görüşmelerinin desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bölgeye dış oyuncuların girmesi sadece gerginliği artırır,” ifadelerini kullandı.

Gafarova, “Ekonomik ve insani işbirliği geliştirilirken, dış ülkelerin bu süreci engellemelerine izin verilmemelidir. İran ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerde çok büyük kapasite var ve bu ilişkilerin gelişmesine parlamentolar da destek olmalıdır” diye kaydetti.

Gafarova, iki ülke arasındaki parlamenter ilişkilerin geçmişte güçlü olduğunu ve bu ilişkilerin ilerleyen dönemde de devam etmesi gerektiğini belirterek, “Azerbaycan Parlamentosu olarak, İran ile ilişkilerimizi güçlendirmeyi her zaman öncelikli hedef olarak kabul ediyoruz . Uluslararası işbirliğini iki ülke ilişkilerinde pekiştirmek istiyoruz. Bizim 15 komisyonumuz var ve bu komisyonlar ulaştırma gibi konularla ilgileniyor. Yasal düzenlemeler yaparak iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayabiliriz” şeklinde konuştu.