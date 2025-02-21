İşte Trump'ın Gazze planı çılgınlığı; ABD medyası itiraf etti

Amerikan gazetesi Wall Street Journal, ABD Başkanı Donald Trump'a yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Trump'ın Gazze Şeridi'ne yönelik yeni plan kararına ilişkin ayrıntıları aktarırken, bazı kaynakların Trump'ın önerisini çılgınlık olarak nitelendirdiğini yazdı.

Wall Street Journal'a göre bu plan, ABD'nin Gazze'yi işgal etmesi ve Filistinlileri kendi istekleri dışında başka ülkelere yerleştirmesi temelinde şekilleniyor; bu şekilde ABD, Gazze Şeridi üzerindeki uzun vadeli sahipliğini uygulamaya çalışmak istiyor.

Trump yönetiminin bazı yetkilileri Wall Street Journal'a verdikleri röportajda, Gazze'yi işgal planının tamamlandığını, planın başkan tarafından yakın zamanda hazırlanıp danışmanlarına ve müttefiklerine sunulduğunu belirtti.

Trump'ın planını Siyonist toplumu içindeki en sadık destekçileri için bile şok edici olarak niteleyen Amerikan gazetesi, İsrail rejimine para toplayan ve yıllardır Donald Trump'ı destekleyen en önemli Yahudi destekçilerinden birinin bu öneriyi çılgınca bulduğunu ve nasıl uygulanacağı konusunda şüpheleri olduğunu yazdı. Bu tür politikaların hayata geçirilmesinin bir yıldan fazla sürebileceğini, bunun için çok sayıda engel ve maliyetle karşılaşılacağını söyledi.