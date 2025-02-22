Ünlü haber ajansı Trump yönetimi hakkında şikayette bulunacak

Associated Press, Trump yönetimine bağlı üç yetkili hakkında şikayette bulunduğunu duyurdu.
Haber ajansı, şikâyetin gerekçesinin söz konusu kişilerin cumhurbaşkanlığı faaliyetlerini izlemesinin engellenmesi olduğunu belirtti.
Associated Press, Trump yönetimi yetkilileri hakkında şikayette bulunduğunu duyurdu.
Associated Press, Trump yönetimine bağlı üç yetkili hakkında şikayette bulunduğunu duyurdu.
Haber ajansı, şikâyetin gerekçesinin söz konusu kişilerin cumhurbaşkanlığı faaliyetlerini izlemesinin engellenmesi olduğunu belirtti.
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