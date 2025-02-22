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22 Şub 2025 08:50

Ünlü haber ajansı Trump yönetimi hakkında şikayette bulunacak

Ünlü haber ajansı Trump yönetimi hakkında şikayette bulunacak

Associated Press, Trump yönetimi yetkilileri hakkında şikayette bulunduğunu duyurdu.

Associated Press, Trump yönetimine bağlı üç yetkili hakkında şikayette bulunduğunu duyurdu.

Haber ajansı, şikâyetin gerekçesinin söz konusu kişilerin cumhurbaşkanlığı faaliyetlerini izlemesinin engellenmesi olduğunu belirtti.

News ID 1924617

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