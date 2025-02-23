Etekleri tutuşan İsrail, Lübnanlı vatandaşları uyarmaya başladı

Sosyal medya kullanıcıları, Siyonist rejimin Direniş şehidi Seyyid Hasan Nasrallah'ın cenaze töreninin görkemli düzenlenmesini engellemek için son hamlelerini haber verdiler.

Kullanıcılar, Siyonist rejimin, Lübnanlı vatandaşların akın akın cenaze törenine katılmasını önlemek için gösterdiğini çaba sarf ettiğini gösteren bir görüntü paylaştılar.

Bu görüntüde, sahte Siyonist rejim bayrağı taşıyan bir sosyal medya hesabı, Lübnan vatandaşlarına uyarı mesajı gönderiyor.

Mesajda şöyle deniyor: "Lübnan vatandaşı, ne sen ne de çocukların cenaze törenine kesinlikle katılmayın; aksi halde sizi takip edeceğiz!"

Bugün bu sabahın ilk saatlerinden itibaren çok büyük kalabalık Şehit Hasan Nasrallah'ın cenaze törenine katılmak için belirlenen bölgeye ilerliyor.