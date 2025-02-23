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23 Şub 2025 21:00

Tahran yılda 99 kez sallanıyor

Tahran yılda 99 kez sallanıyor

Tahran İslami Şura İmar Komitesi Başkanı, yılda 99 hafif depremin Tahran'da meydana geldiğini söyledi.

Tahran İslami Şura İmar Komitesi Başkanı Seyyid Muhammed Agamiri, bugün yaptığı açıklamada yılda 99 hafif depremin Tahran'da meydana geldiğini belirtti.

Agamiri, 2010 yılından bu yana dünyada 7 büyüklüğü üzerinde olan ve 300 binden fazla can kaybına neden olan 16 yıkıcı deprem yaşandığını belirterek, Tahran'ın deprem riski altında olduğunu vurguladı.

Tahran, coğrafi konumu itibarıyla deprem kuşağında yer alan bir şehir. Bu nedenle, şehirdeki yapıların depreme dayanıklı hale getirilmesi ve vatandaşların deprem konusunda bilinçlendirilmesi büyük önem taşıyor. Yetkililer, deprem riskine karşı alınacak önlemlerin artırılması gerektiğini belirtiyor.

News ID 1924702

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