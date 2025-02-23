Bugün, dünyadaki özgürlerin yönü bir lidere veda ediyoruz

Hizbullah Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım, Şehit Seyyid Hasan Nasralllah ve Seyyid Haşim Safuyiddin'in cenaze töreninde yaptığı konuşmada, "Bugün, dünyadaki özgürlerin yönü olan tarihi bir İslam liderine veda ediyoruz." dedi.

Lübnan'daki cenaze töreni sırasında kalabalığa seslenen Kasım, "Allah’ın selamı üzerinize olsun, ey en sadık ve en onurlu insanlar; bizi yücelttiniz." şeklinde duygusal bir selam verdi.

Hizbullah Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım, Beirut'ta şehit Sayyid Hasan Nasrallah'ın cenaze töreninde yaptığı konuşmada, "Biz Nasralllah ile olan ahdimize bağlı kalacağız" dedi.

Konuşmasına, "Sevgili kardeşim, dostum ve liderim Seyyid Hasan Nasralllah, sizleri selamlıyorum; en şerefli, en sadık ve en değerli insanlar, bizi onurlandıranlar," diyerek başlayan Kasım, "Bugün, savaşçılar ve mazlumların kalbinde yer eden bir liderle vedalaşıyoruz," ifadelerini kullandı.

Kasım, "Bu emaneti koruyacağız ve bu yolda devam edeceğiz. Senin vasiyetini yerine getirmek istiyorum. Halkın da seninle aynı yolda yürümek istiyor. Nasralllah! Bu sözle seninle biat ediyoruz," şeklinde konuştu.

Kendilerinin, tüm özgür insanların örneği olan bir lideri uğurladıklarını vurgulayan Kasım, "Seyyid Hasan Nasralllah, halkı severdi ve halk da onu severdi. O, insanların kalplerinin ve düşüncelerinin lideriydi ve her zaman Filistin ve Kudüs'ü öncelik olarak görürdü," dedi.

Kasım, Nasralllah'ın Filistin meselesinin yeniden canlandırılmasındaki rolünün çok büyük olduğunu belirtti ve bu emaneti koruyacaklarını vurguladı. "Evlerimiz başımıza yıkılsa bile, Nasralllah'ın yolunu sonuna kadar takip edeceğiz," dedi.

Şehit Nasralllah'ın direnişi halkla birleştirdiğini söyleyen Kasım, "O, direnişin lideriydi ve Filistin ile Kudüs'ü savunmaya kararlıydı. Biz, esirlere selam gönderiyor ve onları Siyonistlerin elinde bırakmayacağımızı söylüyoruz," şeklinde konuştu.

Kasım, Siyonistlerin Lübnan'da hiçbir kazanım elde edemediğini belirtti. "Düşman, Lübnan'a karşı bir savaş başlatmayı planlıyordu çünkü bizim direnişimizi kaldıramıyor. Biz Siyonist rejimle yüzleşirken, işlenen suçlar eşi benzeri görülmemişti, ama fedakarlıklarımız da bir o kadar büyüktü," dedi.

Hizbullah lideri, "75 bin Siyonist asker, savaşçılarımızın kararlılığı sayesinde ilerleme kaydedemedi. Düşmanın ateşkes talebine cevap verdik çünkü savaşa devam etmek, siyasi veya askeri bir ilerleme olmadan direniş ve Lübnan için faydalı olmayacaktı," ifadelerini kullandı.