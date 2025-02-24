Netanyahu'nun Gazze'de ateşkese yönelik yeni planı ortaya çıktı

Haaretz gazetesine göre, Siyonist rejim Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nde ateşkese ilişkin yeni bir plan sundu.

Netanyahu bu planda tüm Siyonist esirlerin Filistinli esirlerin karşılığında serbest bırakılması gerektiğini, ve Tel Aviv'in Gazze Şeridi'nden tamamen çekilme taahhüdünde bulunmayacağını iddia etti.

Siyonistlerin ateşkes anlaşmasını ihlal etmesi ve Hamas'ın gözaltındaki 6 esiri karşılığında 820 Filistinli esirin serbest bırakılmasını engellemesinin ardından Gazze'deki kırılgan ateşkes artık çökmenin eşiğine geldi.

Buna dayanarak Hamas hareketinin liderlerinden Basim Naim konuya ilişkin olarak, “Hamas bu konuya tepki gösterdi ve müzakere sürecinin devamı bu durumdan etkilenecektir” dedi.

Naim, “6 Siyonist esirin serbest bırakılması karşılığında anlaşmadaki Filistinli esirlerin serbest bırakılmasından önce, Hamas, ateşkes anlaşmasının bir sonraki adımına ilişkin olarak arabulucular aracılığıyla düşmanla diyalog kurmayacaktır” ifadesini kullandı.