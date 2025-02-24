Lübnan halkı ve direnişinin yanındayız

Lübnan'ın Deyr Kaun en-Nahr köyünde direniş şehidi Seyyid Haşim Safiyüddin için cenaze töreni düzenlendi.

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei'nin temsilcisi Hüccetü'l-İslam Muhammed Hasan Ahteri, Şehit Safiuddin'in cenaze töreninde konuşma yaptı.

Hüccetü'l-İslam Ahteri, Ayetullah Hamanei'nin taziye mesajını ve İran halkının taziyesini iletmek için Hizbullah liderleri Seyyid Hasan Nasrallah ve Seyyid Haşim Safiyüddin'in cenaze törenine katıldıklarını belirtti.

İran İslam Cumhuriyeti'nin direnişe verdiği büyük desteğe değinen Hüccetü'l-İslam Ahteri, "Lübnan'ın ve direnişin yanında olacağız, bu ilahi bir yoldur." dedi.

Ayetullah Hamanei'nin temsilcisi, "Direniş Allah'ın yardımıyla zafere ulaşacaktır, çünkü bu ilahi bir vaattir" ifadesini kullandı.