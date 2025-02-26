Bu gece kaç Filistinli mahkum serbest bırakılacak?

Filistin Mahkumlar Medya Ofisi, işgalci İsrail'in bu gece yaklaşık 600 Filistinli mahkumu serbest bırakmasının beklendiğini açıkladı.

Siyonist 4 esirin cenazesi yarın teslim edilecek

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında bu gece cenazelerini teslim edecekleri 4 esirin adını duyurdu.

Ebu Ubeyde, "Kassam Tugayları, Tsahi Idan, Ohad Yahalomi, Itzik Elgarat ve Shlomo Mantzur isimli Siyonist esirlerin cenazelerini bu gece teslim etme kararı aldı." dedi.