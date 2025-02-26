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26 Şub 2025 21:36

Bu gece kaç Filistinli mahkum serbest bırakılacak?

Bu gece kaç Filistinli mahkum serbest bırakılacak?

Filistin Mahkumlar Medya Ofisi, Siyonist İsrail'in bu gece yaklaşık 600 Filistinli mahkumu serbest bırakmasının beklendiğini duyurdu.

Filistin Mahkumlar Medya Ofisi, işgalci İsrail'in bu gece yaklaşık 600 Filistinli mahkumu serbest bırakmasının beklendiğini açıkladı.

Siyonist 4 esirin cenazesi yarın teslim edilecek

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında bu gece cenazelerini teslim edecekleri 4 esirin adını duyurdu.

Ebu Ubeyde, "Kassam Tugayları, Tsahi Idan, Ohad Yahalomi, Itzik Elgarat ve Shlomo Mantzur isimli Siyonist esirlerin cenazelerini bu gece teslim etme kararı aldı." dedi.

News ID 1924827

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