Mısır: İkinci aşama görüşmeleri başladı

Mısır Cumhurbaşkanlığı Enformasyon Servisinden yapılan yazılı açıklamada, Siyonist rejim ve Katar'dan iki heyetin, ABD temsilcilerinin katılımıyla Gazze Şeridi'nde ateşkesle ilgili müzakereleri tamamlamak üzere başkent Kahire'ye geldiği belirtildi.

Açıklamada, ateşkes anlaşmasının sonraki aşamaları hakkında ilgili taraflar arasında yoğun görüşmelerin başladığı ve mevcut mutabakatın uygulanması yönündeki çabaların da sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada ayrıca arabulucuların, sivillerin acılarını hafifletme ve bölgede istikrarı destekleme çabaları çerçevesinde Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırılmasının yollarını güçlendirmeyi masaya yatırdığı ifade edildi.

Ateşkesin ilk aşaması 1 Mart Cumartesi akşamı sona eriyor ve Siyonist rejimin anlaşmanın ilk aşamasını uzatmayı resmen teklif edip etmeyeceği henüz belli değil.