  1. İran
27 Şub 2025 09:59

Devrim Muhafızları Donanması'na yeni savaş gemisi eklendi

Devrim Muhafızları Donanması'na yeni savaş gemisi eklendi

İran'ın geliştirdği okyanus gemisi ''Şehit Delvari'' bu sabah ülkenin liman kenti Bender Abbas'ta düzenlenen törenle Devrim Muhafızları Donanması'na teslim edildi.

İran'ın geliştirdği okyanus gemisi ''Şehit Reis Ali Delvari'' ve çok sayıda sürat teknesi bu sabah ülkenin liman kenti Bender Abbas'ta düzenlenen törenle Devrim Muhafızları Donanması'na teslim edildi.

Füze ve roketlerle donatılan yerli yapım sürat teknesinin hızı 110 knot’a kadar çıkıyor.

Teknelerin özellikle Fars Körfezi ve Umman Denizi’ndeki İran gemilerine karşı olası bir saldırıya karşı ve lojistik operasyonlar için kullanılacağı belirtiliyor.

Teslim töreninde konuşan Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Alirıza Tengsiri, ''Şehit Reis Ali Delvari gemisi 750 kilometre menzilli füzeler fırlatabiliyor.'' dedi.

Şehit Reis Ali Delvari kimdir?

İran’ın milli kahramanı Reis Ali Delvari, Birinci Dünya Savaşı'nda İran'ın güneyini işgal eden İngiliz kuvvetlerine karşı yaptığı mücadelede şehit olmuştu.

News ID 1924829

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