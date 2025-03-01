İranlı komutan, Zelenskiy'nin Beyaz Saray'da aşağılanmasını değerlendirdi

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Ali Rıza Tengsiri, bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başakanı Zelenskiy'nin Beyaz Saray'da ABD Başkan Donald Trump tarafından aşağılanmasını değerlendirdi.

Amiral Tengsiri, Allah'tan başka hiçbir kimseye ve hiçbir şeye güvenilmemesi gerektiğini vurgulayarak, ''Bunu yerine getirmeyenin sonucu bellidir. Bunun örneğini Ukrayna’da gördük. Irak'ta da aynısını gördük. ABD’nin Irak’taki varlığı bu ülkenin gelişmesine yol açmadı.

Trump'ın yarı-Avrupalı bir ülke için görüşü buysa İslam ülkelerine karşı tavrı da apaçık ortada’’ dedi.

Zelenskiy, dün Beyaz Saray'da Başkan Trump ve yardımcısı Vance tarafından kötü aşağılanmıştı.