Türkiye'den Nahçıvan'a doğalgaz ihraç edilecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ''Iğdır-Nahçıvan boru hattı tamamlanmış durumda. Nahçıvan'a doğalgaz ihracatına başlıyoruz.'' dedi.

Bayraktar, ''Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'in katılımlarıyla inşallah bir tören düzenlenecek. Bu hafta bu doğalgaz boru hattını, Türkiye’nin yeni bir bağlantısını da sağlamış olacağız. Türkiye üzerinden artık Nahçıvan'ın gaz ihtiyacı karşılanmış olacak.” ifadesini kullandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 25 Eylül 2023'te Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı'nın temelini atmıştı.