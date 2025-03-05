Kafkassam Aliyev’in Türkiye ziyaretinin gerçek amacı hakkında yazdı

Ankara merkezli Kafkas Stratejik Araştırmalar Merkezi “Kafkassam”, İlham Aliyev’in Türkiye ziyaretinin gerçek amacı hakkında bir makale yayımladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı’nın, Ermenistan ile barış anlaşması müzakereleri konusunda görüşmeler yapmak için Türkiye’ye gittiği tahmin ediliyor.

Ayrıca Aliyev’in fikir değiştirerek artık önkoşulsuz bir şekilde Türkiye-Ermenistan-Azerbaycan üçlü barış belgesini imzalama gerektiği belirtiliyor.

Bunun yanı sıra, Türkiye’nin Ermenistan ile sınırlarını kapatma sebebinin artık ortadan kalktığı vurgulanıyor ve bu durumun üçlü barış anlaşmasının imzalanmasını zorunlu hale getirdiği ifade ediliyor.

Hatırlanağı üzere, İlham Aliyev, 5 Mart’ta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara’ya gidiyor. Türk tarafının resmi açıklamasına göre, gündemde ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel gelişmeler yer alıyor.