Rahmetullah Ekremi Ekonomi Bakan vekili oldu

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın imzaladığı atama kararnamesi ile Rahmetullah Ekremi Ekonomi ve Maliye Bakanı vekili olarak görevlendirildi.

Ekonomi Bakanı Himmeti, Meclis tarafından azledildi

İran Ekonomi Bakanı Abdülnasır Himmeti hakkında yapılan gensoru sonucunda görevden alındı.

İslami Şura Meclisi’nin bugünkü açık oturumunda Ekonomi Bakanı Abdülnasır Himmeti hakkında gensoru yapıldı.

Meclis milletvekilleri, meclisin açık oturumunda gerçekleşen oylamada 182 oyla Himmeti hakkında yapılan gensoruyu onayladı ve böylece Ekonomi Bakanı görevden ayrıldı.

Himmeti oylamda 89 olumsuz oy, 1 çekimser ve 1 geçersiz oy aldı.