Türkiye'den İsrail'in Gazze kararına sert tepki

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İsrail'in, Filistin halkının temel ihtiyaç malzemelerine erişimini engellemesi, uluslararası hukukun açık ihlalidir" denildi.

Filistin halkını toplu bir şekilde cezalandırmayı amaçlayan uygulamanın, Gazze'de sağlanan ateşkesi kalıcı kılma yönündeki çabaları da tehdit ettiği belirtilen açıklamada, "Gazze'ye insani yardımların kesintisiz ulaştırılması için uluslararası toplum bir an evvel harekete geçmeli ve İsrail'in sorumluluklarını yerine getirmesini sağlamalıdır" ifadeleri kullanıldı.