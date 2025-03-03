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3 Mar 2025 16:48

Türkiye'den İsrail'in Gazze kararına sert tepki

Türkiye'den İsrail'in Gazze kararına sert tepki

Türkiye, İsrail rejiminin Gazze'ye insani yardımların girişini engelleme kararına tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İsrail'in, Filistin halkının temel ihtiyaç malzemelerine erişimini engellemesi, uluslararası hukukun açık ihlalidir" denildi. 

Filistin halkını toplu bir şekilde cezalandırmayı amaçlayan uygulamanın, Gazze'de sağlanan ateşkesi kalıcı kılma yönündeki çabaları da tehdit ettiği belirtilen açıklamada, "Gazze'ye insani yardımların kesintisiz ulaştırılması için uluslararası toplum bir an evvel harekete geçmeli ve İsrail'in sorumluluklarını yerine getirmesini sağlamalıdır" ifadeleri kullanıldı. 

News ID 1924947

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