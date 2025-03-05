İran halkını hedef alan acımasız yaptırımlar kaldırılmalı

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Taht Revançi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, İran ve Avusturya arasındaki kültürel işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Taht Revançi, Salı günü Tahran Üniversitesi'nde düzenlenen ‘İran ve Avusturya arasındaki kültürel ve diplomatik ilişkilerin tarihi’ başlıklı toplantıda yaptığı konuşmada şunları dile getirdim: İran ve Avusturya arasındaki ilişkilerin önemli boyutlarından biri kültürel işbirliğidir. Bu işbirliği, iki ülke halkları arasında bir köprü olabilir. Ayrıca, Avusturya’daki seçkin İranlıların varlığı, iki ülkenin daha da yakınlaşmasına katkı sağlayabilir."

Taht Revançi, ABD ve Avrupa Birliği tarafından İran halkını hedef alan acımasız yaptırımların kaldırılması gerektiğini belirterek, bu adımın iki ülke arasındaki işbirliğinin daha fazla gelişmesine ve etkinleşmesine olanak sağlayacağını vurguladı.