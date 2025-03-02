Komşu ülkelerin İran'ın dış politikasında özel yeri var

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Taht Revançi sosyal medya hesabı X’ten yaptığı bir paylaşımda, BAE ziyaretini değerlendirdi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Taht Revançi paylaşımında, “Abu Dabi'den yeni döndüm. İki ülke arasındaki siyasi istişarelerin ilk turu çerçevesinde Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakan Yardımcısı Lana Nusseibeh ile uzun ve verimli bir görüşme yaptım” ifadesini kullandı.

Taht Revançi, "Ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığı Devlet Bakanı Halife Şahin ve cumhurbaşkanının diplomatik danışmanı Enver Gargaş ile de görüştüm. Tüm görüşmelerde taraflar, özellikle ekonomik alanda ilişkileri genişletme isteklerini gösterdi" dedi.

Taht Revançi ayrıca, “Komşuların dış politikamızda özel bir yeri vardır. Dostluk ve işbirliği sayesinde bölgemiz için daha iyi ve müreffeh bir gelecek inşa edebiliriz” diye kaydetti.