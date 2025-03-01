İran, BAE ile işbirliğini güçlendirmeye hazır

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Taht Revançi ve BAE Dışişleri Bakan Yardımcısı Lana Nusseibeh başkanlığında düzenlenen toplantıda, siyasi ve ekonomik alanlar başta olmak üzere ikili ilişkiler ele alındı. Ayrıca, bölgesel ve uluslararası gelişmeler de masaya yatırıldı.

Karşılıklı çıkarlar doğrultusunda işbirliği

İran’ın komşularıyla ilişkileri geliştirmeyi öncelik olarak gördüğünü belirten Taht Revançi, Tahran’ın BAE ile işbirliğini karşılıklı çıkarlar doğrultusunda güçlendirmeye hazır olduğunu vurguladı. İranlı yetkili ayrıca Ortak Siyasi İstişare Komitesi’nin düzenli olarak toplanmasının, anlaşmaların hızla uygulanmasına ve yeni işbirliği alanlarının belirlenmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Taht Revançi ayrıca, İran’ın Filistin konusundaki tutumunu aktararak, İslam ülkelerinin İsrail’in Gazze’deki suçlarına ve bölgedeki istikrarsızlaştırıcı eylemlerine karşı ortak bir duruş sergilemesi gerektiğini söyledi. Taht Revançi, İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın, İsrail ve ABD’nin Filistin halkına yönelik tehditlerine karşı ortak bir tutum belirlemek için önemli bir fırsat olduğunu dile getirdi.

BAE’den işbirliğini genişletme mesajı

BAE Dışişleri Bakan Yardımcısı Lana Nusseibeh, Abu Dabi yönetiminin İran ile ilişkileri güçlendirme konusundaki kararlılığını vurguladı.

Tarafların düzenli istişarelerle ikili anlaşmaların uygulanmasını hızlandırabileceğini belirten Nusseibeh, Filistin konusunda ise, Gazze halkının zorla yerinden edilmesine yönelik herhangi bir planı reddettiklerini ifade etti.

İki taraf, ekonomik komisyon ve konsolosluk ile sahil güvenlik komitelerinin çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getirerek, işbirliğini güçlendirecek anlaşmaların ve mutabakat zabıtlarının hızla tamamlanması için hazır olduklarını açıkladı.