İran: ABD azami baskı politikasından farklı sonuç alamayacak

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bakayi, ABD Hazine Bakanı'nın İran halkına yönelik azami baskı politikasının sürdürülmesine ilişkin düşmanca açıklamalarını, Amerikan siyasetçilerinin İran halkına yönelik düşmanlığının devam ettiğinin açık bir işareti ve Amerikalı yetkilinin yasaları çiğnediğinin ve insanlığa karşı suç işlediğinin göstergesi olduğunu söyledi.

Bakayi, ABD'nin İran milletine yönelik baskı ve yıldırma politikasının farklı dönemlerde başarısızlığa uğradığını hatırlatarak, "Denenmiş ve test edilmiş olanı sınamak bir hatadır ve Amerikalı politikacılar yanlış politikaları tekrarlayarak bugüne kadar ulaştıklarından farklı bir sonuca ulaşamayacaklardır" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Tahran'ın uluslararası diplomasiye yaklaşımının, İran milletinin meşru ve yasal çıkarlarını güvence altına almak için mantık ve karşılıklı saygıya dayandığını vurgulayarak, bu yaklaşımla bağdaşmayan her türlü davranış veya söylemin görüşümüzce reddedildiğini belirtti.

Sözcü Bekayi, İran milletine yönelik baskı ve sindirme politikasının Birleşmiş Milletler Şartı'nın ilke ve hedefleri ile uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu ve ABD hükümetinin "uluslararası sorumluluğuna tabi" olduğunu belirterek, İran milletinin çeşitli alanlardaki kapasitesini güçlendirmeye devam edeceğini ve her türlü yasadışı ve insanlık dışı baskıya karşı direniş ve istikrarla karşılık vereceğini ifade etti.